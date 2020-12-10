Военные Соединенных штатов на Ближнем Востоке были приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с опасениями, что Иран может предпринять атаку против американских сил.

Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного представителя сферы обороны США.

—Пентагон обеспокоен, что Тегеран может извлечь выгоду из процесса передачи президентских полномочий в США и вывода войск США из Ирака и Афганистана, а также из близящейся годовщины убийства США иранского командира Касема Сулеймани, — сказал источник Politico. — Все эти факторы делают благоразумным обеспечение крепкой обороны прямо сейчас в регионе, — приводит издание слова источника.

Он отметил, что речь не идет о наступательных действиях, а лишь о сдерживании Ирана.

Напомним, 27 ноября в Иране, в окрестностях Тегерана расстреляли ученого Мошена Фаризаде, которого называют «отцом иранской бомбы». Фаризаде умер в больнице от полученных ранений.