Украина предложила свою кандидатуру в состав Исполнительного Совета ЮНЕСКО на период 2021-2025 годов.

Об этом сообщила председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает пресс-служба МИД.

— Украина выдвинула свою кандидатуру в состав Исполнительного Совета ЮНЕСКО на период 2021-2025 годов, выборы в которой пройдут в ходе 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2021, — рассказала Эмине Джапарова.

Кроме того, она напомнила о инициированный президентом Украины и Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО в Украине международный флешмоб видеопоздравления по случаю 75-летия организации.

Эмине Джапарова предложила присоединиться к нему всем странам-членам ЮНЕСКО.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перечислил пять ожидаемых приоритетов работы переговорной площадки «Крымская платформа».