Известный американский журнал Time сообщил, что в этом году в категории победили избранные президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

Жкрнал Time отмечает, что пара демократов одержала «историческую победу» 7 ноября, выиграв выборы президента США.

Также сообщается, что Камала Харрис станет первой темнокожей женщиной на посту вице-президента в истории США.

— За смену американской истории, за демонстрацию того, что силы сочувствия превосходит ярость разделения, за то, что они разделяют видение исцеления в скорбящем мире, Джо Байден и Камала Харрис стали Человеком года 2020 по версии TIME, — сообщил шеф-редактор издания Эдвард Фелзенталь.

В то же время, бизнесменом года стал основатель сервиса Zoom Эрик Юан.

Ранее сообщалось, что Камала Харрис вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes.