В четверг, 10 декабря, вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом свидетельствует сообщение штаба ООС.
– Так, в районе ответственности наших бригад неподалеку населенных пунктов Водяное и Лебединский противник открывал огонь из гранатометов различных систем, а у Марьинки – с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Также противник вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка, - говорится в сообщении.
Кроме того, еще три нарушения зафиксировали у Авдеевки. Там враг стрелял из противотанковых гранатометов.
– Огневые провокации противника не несли угрозы украинскому защитникам, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет, – добавили в штабе.
С начала текущих суток, 11 декабря, по всей линии разграничения наблюдается тишина.
Напомним, правоохранители задержали двух военнослужащих, проходящих службу в Одесской и Донецкой областях. Они, по данным следствия, продавали оружие и боеприпасы, которые поставляли из зоны операции Объединенных сил.
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В четверг, 10 декабря, вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом свидетельствует сообщение штаба ООС.
– Так, в районе ответственности наших бригад неподалеку населенных пунктов Водяное и Лебединский противник открывал огонь из гранатометов различных систем, а у Марьинки – с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Также противник вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка, - говорится в сообщении.
Кроме того, еще три нарушения зафиксировали у Авдеевки. Там враг стрелял из противотанковых гранатометов.
– Огневые провокации противника не несли угрозы украинскому защитникам, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет, – добавили в штабе.
С начала текущих суток, 11 декабря, по всей линии разграничения наблюдается тишина.
Напомним, правоохранители задержали двух военнослужащих, проходящих службу в Одесской и Донецкой областях. Они, по данным следствия, продавали оружие и боеприпасы, которые поставляли из зоны операции Объединенных сил.