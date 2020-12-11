В четверг, 10 декабря, вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом свидетельствует сообщение штаба ООС.

– Так, в районе ответственности наших бригад неподалеку населенных пунктов Водяное и Лебединский противник открывал огонь из гранатометов различных систем, а у Марьинки – с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Также противник вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка, - говорится в сообщении.

Кроме того, еще три нарушения зафиксировали у Авдеевки. Там враг стрелял из противотанковых гранатометов.

О действиях врага уже сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

– Огневые провокации противника не несли угрозы украинскому защитникам, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет, – добавили в штабе.

С начала текущих суток, 11 декабря, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, правоохранители задержали двух военнослужащих, проходящих службу в Одесской и Донецкой областях. Они, по данным следствия, продавали оружие и боеприпасы, которые поставляли из зоны операции Объединенных сил.