В Украине за прошедшие сутки подтвердили 13 514 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 15 327 пациентов.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего за вчера было проведено 60 847 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 39 519, методом ИФА - 21 328.
Больше всего заражений в Киеве (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.
Среди заболевших 638 детей, а также 690 медработников. Кроме этого 2846 человек были госпитализированы.
С начала пандемии заразились уже 872 228 человек, умерли 14 755 (+285), выздоровели - 480 348. Активными больными остаются 391 880 пациентов.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 13 371 новый случай заражения коронавирусом. При этом в стране продолжает сохраняться положительная динамика распространения COVID-19 - выздоровели за вчера 13 903 пациента.
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В Украине за прошедшие сутки подтвердили 13 514 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 15 327 пациентов.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего за вчера было проведено 60 847 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 39 519, методом ИФА - 21 328.
Больше всего заражений в Киеве (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.
Среди заболевших 638 детей, а также 690 медработников. Кроме этого 2846 человек были госпитализированы.
С начала пандемии заразились уже 872 228 человек, умерли 14 755 (+285), выздоровели - 480 348. Активными больными остаются 391 880 пациентов.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 13 371 новый случай заражения коронавирусом. При этом в стране продолжает сохраняться положительная динамика распространения COVID-19 - выздоровели за вчера 13 903 пациента.