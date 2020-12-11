По состоянию на 10:00 11 декабря в Николаевской области зарегистрировано 499 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 23478 (+499) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1061 (15) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 281, всего выздоровели - 10439. Умерло всего от последствий COVID-19 - 381, за сутки - 8.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 13 514 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 15 327 пациентов.
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По состоянию на 10:00 11 декабря в Николаевской области зарегистрировано 499 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 23478 (+499) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1061 (15) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 281, всего выздоровели - 10439. Умерло всего от последствий COVID-19 - 381, за сутки - 8.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 13 514 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 15 327 пациентов.