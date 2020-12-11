По состоянию на 10:00 11 декабря в Николаевской области зарегистрировано 499 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Из всех 23478 (+499) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 16035 (+336)

Первомайск - 848 (+3)

Южноукраинск - 712 (+34)

Вознесенск - 668 (+17)

Очаков - 379;

Арбузинский район - 166 (+4)

Баштанский район - 297 (+4)

Березанский район - 287 (+16)

Братский район - 136;

Березнеговатский район - 120 (+4)

Веселиновский район - 228 (+1)

Витовский район - 787 (+28)

Вознесенский район - 220 (+6);

Врадиевский район - 188 (11);

Еланецкий район - 101 (+3)

Доманевский район - 227;

Казанковский район - 263 (+18)

Кривоозерский район - 214 (+2)

Николаевский район - 288 (10);

Новобугский район - 175;

Новоодесский район - 349 (+1)

Очаковский район - 157;

Первомайский район - 336 (+1)

Снигиревский район - 297.

Заболевание COVID-19 установлен в 1061 (15) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 281, всего выздоровели - 10439. Умерло всего от последствий COVID-19 - 381, за сутки - 8.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 13 514 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 15 327 пациентов.