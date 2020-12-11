В Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 60% лишь в Николаевской области. В среднем по стране заполненные 44,2 % таких коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самыми загруженными являются больницы в Николаевской (64,8%), Черкасской (59,1%) и Черниговской областях (55,3%). В Киеве койки заполнены на 51,4%.

Всего в Украине ввели уже 62 688 больничных коек для COVID-19.

При этом в стране уменьшает показатель заболеваемости COVID-19. По состоянию на 11 декабря этот показатель 469,5 при норме 40, тогда как днем ранее он составлял 476,6. Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской области - 790,8. В Киеве показатель составляет 768,2.

Напомним, по состоянию на 10:00 11 декабря в Николаевской области зарегистрировано 499 новых случаев COVID-19.