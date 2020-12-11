На пост главы Николаевского районного совета свои кандидатуры выдвинули три политические партии.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В частности, от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в кандидаты на пост главы райсовета выдвинули Виктора Сандул, от партии «Слуга народа» — Анну Коверзневу и от партии «Европейская Солидарность» — Игоря Матвеева.

При этом каждый из кандидатов выступил с речью перед депутатским корпусом Николаевского райсовета 8 созыва.

В частности, кандидат от «ОПЗЖ» Виктор Сандул призвал депутатов объединиться и работать на благо жителей Николаевского района.

— В нашей работе, в работе органов местного самоуправления, а тем более в это нелегкое время, когда мы получаем большой объединенный районный совет из 5 районов и трех городов, которые входят в этот совет, тот объем работы, который мы должны с вами осилить и выполнить, положен на нас. Надеюсь на объединение наших усилий на благо нашего народа, который выбрал нас, доверился нам и доверил право защищать его. Наша задача — сформировать как можно лучшие условия для наших жителей, задействовать как можно больше инвестиционных программ и проектов для социально-экономического развития нашего региона, - сказал Виктор Сандул.

Кандидат от «Слуги народа» Анна Коверзнева рассказала, что в случае избрания ее главой райсовета ее работа будет «эффективной и прозрачной».

— Самое главное в работе для меня — это эффективность, законность и прозрачность моих действий и действий людей, с которыми я работаю. Именно на таких принципах я должна работать в должности главы Николаевского районного совета. Нам, дорогие депутаты, за несколько следующих недель нужно будет принять много важных решений, которые связаны с полномочиями, бюджетом, коммунальным имуществом и кадровыми вопросами. Все эти вопросы будет нелегко решать, но я уверена, что в слаженной и совместной работе всего депутатского корпуса мы сможем это сделать на благо жителей Николаевского района, - сказала Анна Коверзнева.

Кроме этого, кандидат от «Европейской Солидарности» Игорь Матвеев в своем выступлении призвал депутатский корпус забыть о политических лозунгах и сосредоточиться на работе на благо жителей района.

— Нам люди доверили быть их представителями. Нам в зале нужно объединиться, тут даже нет вопросов — однозначно, объединиться для того, чтобы новосозданный Николаевский райсовет работал на громаду. Думаю, что это должен сказать не только кандидат в главы районного совета, это должен сказать каждый из 54 депутатов. А вот кандидат на должность главы райсовета должен иметь смелость и ответственность. Я как депутат районного совета и избранный глава обязуюсь перед вами — а я по-другому не смогу — выполнить все политические слоганы, флаги оставить где-то на наших конференциях и съездах, - сказал Игорь Матвеев.

Напомним, что депутата Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анну Замазееву на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали главой областного совета.