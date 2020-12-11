В пятницу, 11 декабря, депутата Николаевского районного совета от политической партии «Слуга народа» Анну Коверзневу на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали главой райсовета.

«За» ее кандидатуру проголосовали 30 депутатов, - передает корреспондент НикВести.

В частности, Анна Коверзнева поблагодарила депутатов, которые отдали свой голос за нее и приняла присягу главы Николаевского районного совета.

— Спасибо каждому, кто проголосовали и отдал свой голос за меня. Я оправдаю ваше доверие, сказала - Анна Коверзнева.

Отметим, что за кандидата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Сандул проголосовали 18 депутатов, а за кандидата от партии «Европейская Солидарность» Игоря Матвеева — 5 депутатов.

Напомним, что депутата Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анну Замазееву на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали главой областного совета.