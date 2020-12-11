Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко провел встречу с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

Как сообщили в пресс-службе политсилы, политики обсудили ситуацию в Украине, в частности в сфере укрепления демократии и верховенства права, обеспечения свободы СМИ, экономического развития и мер по сдерживанию распространения коронавируса, а также консолидации международного фронта противодействия продолжающейся российской агрессии против Украины.

Отмечается, что особое внимание было уделено состоянию борьбы с коррупцией в Украине, обеспечения независимости антикоррупционных структур и возобновления уголовной ответственности за недостоверное электронное декларирование.

Порошенко со своей стороны поблагодарил за надежную поддержку Украины со стороны Великобритании в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Пятый президент приветствовал заключение соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией как свидетельство многолетней дружбы, партнерства и союзнических отношений.

Кроме того, отметили в пресс-службе, Порошенко выразил надежду на проактивную поддержку Лондона в вопросе евроатлантической интеграции Украины, прежде всего в части обеспечения получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.

Сторонами была достигнута договоренность о дальнейших контактах и координации позиций по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» в годовщину Нормандской встречи в Париже предложил конкретные шаги на пути к обеспечению мира на Донбассе.