В четверг, 10 декабря, на трассе Н-11 «Днепр - Кривой Рог - Николаев» возле села Ефремовка перевернулась фура, водитель оказался заблокированным в кабине.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным обстоятельствам в Николаевской области.

По информации спасателей, на автодороге Н-11 «Днепр-Кривой Рог-Николаев» перевернулся грузовой автомобиль «Scania», водитель не смог покинуть кабину без сторонней помощи. Прибывшие спасатели с помощью гидравлического резака-разжима достали пострадавшего из ловушки и передали его медикам.

В состоянии средней тяжести раненого водителя доставили в Баштанскую больницу с предварительным диагнозом – перелом шейки бедра.

Ранее сообщалось, что 4 декабря, на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Черноморск», возле села Красное в Березанском районе Николаевской области произошла смертельная авария.