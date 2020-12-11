Жители Новоодесского района незаконно спилили 11 сосен, причинив ущерб государству на 33 700 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

В полиции отмечают, что при патрулировании реки Южный Буг в районе села Сливино полицейские обнаружили браконьеров, переправлявших на лодке незаконно вырубленные ели.

По информации правоохранителей, злоумышленниками оказались местные жители 32-х, 35-ти и 37-ми лет, двоих из них уже привлекали к административной ответственности за браконьерство. Мужчины незаконно вырубали хвойные насаждения на территории Новоодесского района, убытки от преступной деятельности составили 33 тысячи 700 гривен.

Полицейские изъяли деревья, а представители Государственной екологической инспеции привлекли правонарушителей по статье 65-1 «Уничтожение или повреждение полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений» и статье 88-1 «Нарушения порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира» Кодекса Украины про административные правонарушения.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 246 УК «Незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса», по которой злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, глава профсоюза промышленников Николаевской области «Сильные вместе» Евгений Полтавчук рассказал, что управление экологии облгосадминистрации долгое время не подписывает документы, устанавливающие лимит на вылов рыбы, из-за чего предприниматели не могут заниматься данной деятельностью.