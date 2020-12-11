Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Служебная проверка должна была длиться с 6 до 21 декабря и по ее результатам должны были «принять соответствующие меры реагирования», однако провели ее за 4 дня. Сегодня, 11 декабря, представителя омбудсмена на Донбассе уволили с занимаемой должности.

Отметим, что в субботу, 5 декабря, в сеть попало видео, как Лисянский избил охранника ресторана в Святогорске. По словам владельца заведения, нетрезвый Лисянский отказался покинуть ресторан в 22:00 — этим временем ограничена работа заведений общественного питания в период карантина.

На видео, снятом очевидцем, видно, что охранник предупредил Лисянского, что вызовет полицию. В ответ представитель омбудсмена начал кричать: «Ты что, мусорский? Ты мусоров собрался вызвать? Ты меня мусором назвал, что ли?».

После этого Лисянский повалил охранника и ударил его ногой. Охранник попытался встать, но тот повалил его снова.