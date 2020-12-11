Прокурор Международного уголовного суда госпожа Фату Бенсуда объявила о завершении предварительного расследования по делу «Ситуация в Украине».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда

— Сегодня я могу сообщить, что в результате тщательного и независимого процесса рассмотрения, ситуация в Украине отвечает критериям Устава для открытия расследования, — заявила Фату Бенсуда.

Канцелярия прокурора пришла к выводу, что «в контексте ситуации в Украине был совершен широкий спектр деяний представляющих собой преступления, подпадающих под юрисдикцию Суда, таких как военные преступления и преступления против человечности».

— В дальнейшем, следующим шагом станет обращение к судьям Палаты предварительного производства МУС с просьбой о предоставлении санкции на возбуждение расследований. Этот вопрос я намерена также обсудить с новым Прокурором после его (её) избрания в рамках консультаций, которые я собираюсь проводить в процессе передачи полномочий. Тем временем моя Канцелярия продолжит принимать необходимые меры для обеспечения добросовестности будущих расследований, связанных с ситуацией в Украине, — подчеркнула Фату Бенсуда.

Фату Бенсуда также отметила, что в процессе подготовки к дальнейшим действиям в связи с ситуацией в Украине она рассчитывает «на всемерную поддержку со стороны органов власти Украины». Прокурор призвала к сотрудничеству все стороны конфликта.

Как пишет Украинская правда, предварительное изучение ситуации в Украине было инициировано 24 апреля 2014 года на основании первоначального специального заявления правительства Украины о признании юрисдикции Суда; впоследствии его временные рамки были расширены на основании второго заявления Украины, поданного в 2015 году, с тем чтобы включить в него преступления, предположительно совершенные на территории Украины после 20 февраля 2014 года.