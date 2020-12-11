Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство в отношении народного депутата от Слуги народа Александра Куницкого.

Об этом сообщают «Схемы».

По данным источников проекта, досудебное расследование начато по статье 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды).

Уголовное дело начали после расследования «Схем» о злоупотреблениях депутатским мандатом, которое вышло летом 2020 года.

Согласно расследованию журналистов, Александр Куницкий после избрания в Верховную Раду использовал властные полномочия для продвижения интересов «Автоентерпрайз» — группы частных компаний, которые занимаются импортом электрокаров из-за рубежа и изготовлением и установкой зарядных станций для них.

В распоряжении «Схем» появились несколько звуковых сообщений, на которых Александр Куницкий, уже будучи нардепом, обсуждает дела бизнеса «Автоентерпрайз». В частности, он просил установить зарядное устройство для электрокаров сети «Автоентерпрайз» прямо во дворе парламентских комитетов.

Напомним, в сентябре Национальное антикоррупционное бюро опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки нардепу от «Слуги народа» Александру Юрченко и его сообщникам.