Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов видит опасность для Украины из-за ситуации в Беларуси и Молдове. Наибольшую опасность представляет ситуация в Беларуси.

Об этом шла речь в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.

По словам Данилова, для Украины будет большим вызовом, если российские военные вторгнутся в Беларусь.

— Ситуация в Беларуси, ситуация в Молдове. Все это для нас очень опасно. Прежде всего опасно то, что происходит в Беларуси. Прежде всего, если военные в большом количестве зайдут в Беларусь. Для нас это будет вызов, — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, действующий президент Молдовы Игорь Додон подписал закон о выведении Службы информации и безопасности из подчинения главе государства.