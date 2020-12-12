В обновленный список санкций России против Украины попали Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации РФ.

Кроме Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука, правительство РФ ввело «специальные экономические меры» против главы делегации Украины в ПАСЕ Елизаветы Ясько.

В список лиц, на которых распространяются санкционные ограничения, также попали депутаты Верховной Рады из фракции «Слуга народа» Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Андрей Герус, Александр Качура и Гео Лерос.

Всего санкционный перечень насчитывает 849 человек.

Ранее сообщалось, что Украина введет санкции против австралийских архитекторов, которые строят театр в Крыму.