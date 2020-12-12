Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко приветствовал принятие Сенатом США оборонного бюджета, который предусматривает военную помощь Украине.
Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в социальной сети Facebook.
— Прекрасная новость из Вашингтона, где согласовано предоставление Украине очередной ежегодной помощи, включая увеличение поддержки летальным оружием. Это именно тот путь, которым и надо идти с тем, чтобы отражать аппетиты российского агрессора по Украине. Для украинской власти сейчас ключевым является продемонстрировать и обеспечить настоящий прогресс Украины на пути реформ в секторе безопасности и обороны, — отмечает Петр Порошенко.
Пятый Президент Украины, в частности, поблагодарил соучредителя и сопредседателя Группы поддержки Украины в Сенате США сенатора-республиканца Роберта Портмана.
— Искренне благодарен сенатору Робу Портману за проактивную позицию в поддержку нашего государства на основе многолетней стратегии укрепления Вооруженных сил Украины и консолидации трансатлантического фронта единства и солидарности с Украиной, — пишет Петр Порошенко.
Напомним, Петр Порошенко провел встречу с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.
|
Похоже, Адмиралтейство — всёКатерина Середа
|
Про безпеку руху на трасі Н-14Татьяна Демченко
|
Випускайте повітря, Артеме ОлександровичуСтанислав Мартиросов
Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко приветствовал принятие Сенатом США оборонного бюджета, который предусматривает военную помощь Украине.
Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в социальной сети Facebook.
— Прекрасная новость из Вашингтона, где согласовано предоставление Украине очередной ежегодной помощи, включая увеличение поддержки летальным оружием. Это именно тот путь, которым и надо идти с тем, чтобы отражать аппетиты российского агрессора по Украине. Для украинской власти сейчас ключевым является продемонстрировать и обеспечить настоящий прогресс Украины на пути реформ в секторе безопасности и обороны, — отмечает Петр Порошенко.
Пятый Президент Украины, в частности, поблагодарил соучредителя и сопредседателя Группы поддержки Украины в Сенате США сенатора-республиканца Роберта Портмана.
— Искренне благодарен сенатору Робу Портману за проактивную позицию в поддержку нашего государства на основе многолетней стратегии укрепления Вооруженных сил Украины и консолидации трансатлантического фронта единства и солидарности с Украиной, — пишет Петр Порошенко.
Напомним, Петр Порошенко провел встречу с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.