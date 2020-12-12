Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко приветствовал принятие Сенатом США оборонного бюджета, который предусматривает военную помощь Украине.

Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

— Прекрасная новость из Вашингтона, где согласовано предоставление Украине очередной ежегодной помощи, включая увеличение поддержки летальным оружием. Это именно тот путь, которым и надо идти с тем, чтобы отражать аппетиты российского агрессора по Украине. Для украинской власти сейчас ключевым является продемонстрировать и обеспечить настоящий прогресс Украины на пути реформ в секторе безопасности и обороны, — отмечает Петр Порошенко.

Пятый Президент Украины, в частности, поблагодарил соучредителя и сопредседателя Группы поддержки Украины в Сенате США сенатора-республиканца Роберта Портмана.

— Искренне благодарен сенатору Робу Портману за проактивную позицию в поддержку нашего государства на основе многолетней стратегии укрепления Вооруженных сил Украины и консолидации трансатлантического фронта единства и солидарности с Украиной, — пишет Петр Порошенко.

Напомним, Петр Порошенко провел встречу с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.