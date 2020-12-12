Член палаты представителей Техаса, республиканец Кайл Бидерманн выступил с инициативой организовать референдум по выходу штата из состава США.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на Twitter-аккаунт Бидерманна.

— Федеральное правительство вышло из-под контроля и больше не представляет ценности жителей Техаса, — выразил мнение политик.

Именно поэтому, исходя из слов Бидерманна, он собирается подать законопроект, который позволит техасцам провести референдум и получить таким образом статус независимого государства.

По словам политика, его законопроект будет опираться на раздел 2 статьи 1 Конституции Техаса, в котором говорится, что «вся политическая власть присуща народу, и все свободные правительства основаны на его власти и учреждены в его интересах».

— Вера жителей Техаса строится на сохранении республиканской формы правления... Они всегда имеют неотъемлемое право изменять, реформировать или упразднять свое правительство таким образом, который сочтут целесообразным, — добавил Кайл Бидерманн.

Fox News отмечает, что такие сообщества, как Техасское националистическое движение, долгое время поддерживали выход штата из США, а в законодательный орган 87-го созыва поступала сотня подобных предложений.

Как известно, Техас выходил из состава страны единожды – в 1861 году, когда присоединился к Конфедеративным Штатам Америки. После гражданской войны и реконструкции Техас был повторно принят в состав США в 1870 году.