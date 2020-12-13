Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в понедельник, 14 декабря, проведет заседание с главами фракций парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Разумкова Ольгу Туний.

Как сообщает издание, ранее о заседании написал заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк. Начало заседания запланировано на 10.00. Оно должно состояться до учредительного совета Рады.

На заседании нардепы планируют обсудить госбюджет на следующий год, порядок рассмотрения закона об особом статусе Донбасса, кадровые назначения, а также график работы парламента в ходе усиления карантина в январе.