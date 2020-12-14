Школа концептуальной и арт фотографии «MYPH» приглашает николаевцев посетить первую онлайн выставку финальных проектов студентов 3-го и 4-го наборов.

Об этом сообщает организаторы мероприятия в Facebook.

– Вместо бесконечного откладывания оффлайн открытия из-за ситуации в мире, мы приняли вызов не отставать от современных тенденций и сделали нашу выставку онлайн, - рассказывают в школе.

MYPH GRADUATES ONLINE SHOW - проекты 25 молодых и очень амбициозных авторов и авторов, работающих с различными темами, пользуясь фотографией как медиумом.

В среду, 16 декабря, в 19.00 состоится прямая трансляция, во время которой фотограф Сергей Мельниченко коротко расскажет о создании этой экспозиции на всех этапах подготовки, а также пообщается с отдельными ее авторами и создателями. Также во время прямой трансляции будет опубликовано ссылки на выставку.

Школа концептуальной и арт фотографии «MYPH» основана Сергеем Мельниченко в 2018 году. Главной задачей школы является расширение сферы сознания и понимания современной концептуальной и художественной фотографии среди фотографов.