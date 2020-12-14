В январе-ноябре 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено в местные бюджеты 841,9 млн грн единого налога.

Об этом сообщил и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев.

Предприниматели, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, увеличили уплату единого налога по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 46,7 млн грн или на 5,9 процента. В частности, физическими лицами - предпринимателями оплачено 513,9 млн грн единого налога, юридическими лицами - 100 млн. грн, сельхозтоваропроизводителями - 228 млн гривен.

– В общей сумме поступлений в местные бюджеты по платежам, которые контролируются налоговой службой, удельный вес единого налога составляет почти 13 процентов. Увеличение поступлений единого налога в местные бюджеты Николаевщины является свидетельством надлежащего сервисного обслуживания налогоплательщиков, обеспечения налоговой службой Николаевской области комфортных и необременительных условий для ведения бизнеса на упрощенной системе налогообложения, - отметил Дмитрий Прокофьев.

Напомним, налоговые поступления и сборы обеспечили бюджет Николаева и области на 6,576 миллиардов гривен.