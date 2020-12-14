В Житомире на майдане Королева протестуют предприниматели. Они выступают против кассовых аппаратов и карантина.
Об этом сообщает Житомир Life.
Право на труд без кассовых аппаратов и карантина - главные требования митингующих. Протестуют представители движения SaveФОП.
– Представляете, власть считает, что горнолыжным курортам можно работать, а промышленным рынкам под открытым небом - нет. Такое впечатление, что власть держит нас за дураков. К слову, ВОЗ как раз не рекомендует никакие путешествия во время новогодних праздников, как говорится, цинизм зашкаливает, - заявил один из митингующих Руслан Годованый.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые он инициировал для поддержки граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий по предотвращению распространения в Украине COVID-19, которые были приняты Верховной Радой 4 декабря.
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Бюджет под елочкуАлександр Жолобецкий
В Житомире на майдане Королева протестуют предприниматели. Они выступают против кассовых аппаратов и карантина.
Об этом сообщает Житомир Life.
Право на труд без кассовых аппаратов и карантина - главные требования митингующих. Протестуют представители движения SaveФОП.
– Представляете, власть считает, что горнолыжным курортам можно работать, а промышленным рынкам под открытым небом - нет. Такое впечатление, что власть держит нас за дураков. К слову, ВОЗ как раз не рекомендует никакие путешествия во время новогодних праздников, как говорится, цинизм зашкаливает, - заявил один из митингующих Руслан Годованый.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые он инициировал для поддержки граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий по предотвращению распространения в Украине COVID-19, которые были приняты Верховной Радой 4 декабря.