В Житомире на майдане Королева протестуют предприниматели. Они выступают против кассовых аппаратов и карантина.

Об этом сообщает Житомир Life.

Право на труд без кассовых аппаратов и карантина - главные требования митингующих. Протестуют представители движения SaveФОП.

– Представляете, власть считает, что горнолыжным курортам можно работать, а промышленным рынкам под открытым небом - нет. Такое впечатление, что власть держит нас за дураков. К слову, ВОЗ как раз не рекомендует никакие путешествия во время новогодних праздников, как говорится, цинизм зашкаливает, - заявил один из митингующих Руслан Годованый.