В Минске прошел марш пенсионеров, в центре перекрыли движение транспорта.

Об этом сообщает tut.by.

На проспекте Независимости частично перекрыто движение в районе станции метро «Октябрьская». На вход и выход закрыт вестибюль 2 станции «Площадь Ленина».

Митингующие скандировали «Уходи», они требовали отставки Александра Лукашенко.

Издание пишет, что на площади Независимости люди собрались возле елки. Их окружил ОМОН. Возле кинотеатра «Центральный» стоят на «аварийке» автобусы без номеров. По сообщениям очевидцев, внутри автобусов находятся силовики.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что видит опасность для Украины из-за ситуации в Беларуси и Молдове. Наибольшую опасность представляет ситуация в Беларуси.

Напомним, в ночь на 26 октября истек срок объявленного лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума.