Одним из главных приоритетов Армении в политике по Нагорному Карабаху является возвращение занятых Азербайджаном территорий, а рассмотрение прав местных армян должно проходить в рамках мирного процесса Минской группы ОБСЕ.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Армении.

Сообщается, что сегодня министр иностранных дел Ара Айвазян принял представителей сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Стефана Висконти (Франция), Эндрю Чаффера (США), временного поверенного в делах посольства России в Армении Алексея Синегубова, а также действующего представителя главы ОБСЕ Анджея Каспршика.

На встрече стороны обсудили прекращение огня в Нагорном Карабахе и защиту прав местных армян.

— В качестве приоритета армянской стороны Ара Айвазян подчеркнул установление статуса Арцаха на основе права народа Арцаха на самоопределение, деоккупацию оккупированных территорий со стороны Азербайджана, создание условий для безопасного возвращения арцахских армян в свои дома, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее премьер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в провокациях из-за обострения в Нагорном Карабахе.

До этого Никол Пашинян заявил, что согласился на перемирие с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, чтобы избежать гибели тысяч армянских военных.