В понедельник, 14 декабря, в ходе заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета депутаты высказались о необходимости усилить роль профильных комиссий, которые, в сравнении с планово-бюджетной комиссией, работают «для галочки».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Андрей Волков, представитель партии «Пропозиція», назвал свою формулу: порядок цифр определяет бюджетная комиссия, а приоритетность направлений – профильные комиссии.

— Распределение денег по объектам совершать при условии предварительного согласования профильной комиссией, - указал он.

Его поддержала член фракции «Наш край» Надежда Иванова, которая сказала, что по большому счету другие комиссии мало что решают без финансирования и без денег, лишь до 10% вопросов.

— Нужно, чтобы у нас комиссии имели рычаги влияния, а не были «для галочки», чтобы принимались решения. А так они себе собираются, а все решения принимает бюджетная. Я о том, что если профильная комиссия сказала, что нужно 9 миллионов сюда, 12 – туда, а денег не нашли, то я понимаю такую политику. Но если профильная комиссия смотрела и сказала, что нужно сюда, а сюда – нет, а там, где профильная сказала, что пока не нужно, но бюджетная комиссия наоборот рассматривает и принимает этот бюджет. Я о таких ситуациях, - сказала Надежда Иванова.

— Я об усилении именно профильных комиссий в их профиле. Мы опять с вами увеличиваем ценность вхождения в состав бюджетной комиссии, тем же обесцениваем рычаги и депутатов. Возьмем образование и культуру. Бюджетная комиссия себе решала, куда направлять. За прошлую каденцию мы купили 77 автобусов по программе «Школьный автобус» и по развитию образования, но ни одного микроавтобуса на культуру, ни одному театру, ни одному Дворцу культуры. Таких примеров много. Наша комиссия распределила эти миллиона немного по-другому, - добавила она.

В итоге, в статью 9 регламента, где обозначены функции постоянных комиссий, предложено включить фразу «каждая постоянная комиссия рассматривает проект областного бюджета в соответствии со своей функциональной направленностью, вносит предложения по финансированию».

Глава областного совета Анна Замазеева обратила внимание, что при такой ситуации нужно прописать действия на случай, если в отведенный срок профильные комиссии не могут собраться, чтобы такой проект решения автоматически продвигался дальше в бюджетную комиссию.

После обсуждения депутат от «Слуги народа» Иван Кухта предложил данную статью оставить в прошлой редакции, его поддержали 4 члена временной комиссий – решение принято.

Вариант Андрея Волкова не ставили на голосование.

В проект регламента Николаевского городского совета 8 созыва внесут пункт относительно обязательства разработки и утверждения «Бюджетного регламента», по которому будет приниматься бюджет города и корректировки в него.