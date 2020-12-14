В проект регламента Николаевского городского совета 8 созыва внесут пункт относительно обязательства разработки и утверждения «Бюджетного регламента», по которому будет приниматься бюджет города и корректировки в него.

Такое решение было принято вчера, 13 декабря, во время заседания временно комиссии по разработке регламента горсовета Николаева по предложению депутата от партии «Наш край» Сергея Кантора, пишут НикВести.

Депутат рассказал, что на протяжении прошлой каденции городского совета он отстаивал необходимость принятия так называемой бюджетной резолюции, которая бы определяли приоритеты и механизм бюджетного процесса города. Однако за 5 лет это предложение так и не было принято городским советом.

— Вначале каденции был поставлен мной вопрос о том, что должна быть разработана бюджетная резолюция. Это понятие имеет право быть, ее и Верховная Рада принимает. Но в последствии мы пришли к выводу, что должен быть другой документ, который называется «Бюджетный регламент». Он есть (проект, - прим.). Но он «погиб», он не был принят и был потерян, исходя из тех процессов, которые у нас происходили в горсовете, - сказал Сергей Кантор.

Сейчас же, по его мнению, новоизбранному городскому совету стоит принять «Бюджетный регламент».

— Сейчас предлагается все таки вернуться к этому вопросу. Этот год уже, бюджет в принципе сформирован, и он будет принят так, как он будет принят. Но у нас есть шанс следующий бюджет, если мы утвердим этот документ, он уже будет принят так, как мы тот регламент утвердим. И это значит, что о начнет формироваться, в моем понимании, со второго квартала 2021 года, - рассказаал Сергей Кантор.

Его предложение звучит следующим образом: совет на протяжении 100 календарных дней после открытия первой сессии совета утверждает бюджетный регламент совета, который определяет организационные процедуры вопроса касательно составления и рассмотрения проектов городского бюджета, утверждения городского бюджета, внесения в него изменений, выполнение бюджета, отчетность о его выполнении, а также контроля за соблюдением бюджетного законодательства.

В ходе обсуждения этого вопроса выяснилось, что в случае принятия такого регламента бюджет Николаева 2022 года уже будет приниматься согласно нему. Члены комиссии поддержали правку Сергея Кантора к проекту регламента горсовета Николаева.

Напомним, депутаты хотят принять специальное положение, чтобы на сессиях Николаевского горсовета работать с планшетами.

В составе Николаевского городского совета 8 созыва будет действовать 5 постоянных комиссий.

Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.