Новоизбранный мэр Вознесенска и депутаты городского совета обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой сохранить поступления в местные бюджеты от акциза на топливо.

Об этом говорится в публикации на Facebook странице Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины.

В обращении Вознесенского горсовета говорится, что с 2015 года действовало зачисление в местные бюджеты части акцизного налога (13,44%). Однако начиная с 1 января 2021 действие указанной нормы Бюджетного кодекса для бюджетов местного самоуправления заканчивается.

Прекращения поступлений от акциза приведет к сокращению поступлений в общий фонд городского бюджета Вознесенска более чем 10 миллионов гривен.

Это, в свою очередь, вызовет и разбалансировку бюджета, ведь не определен механизм компенсации потерь от лишения части местного акциза при одновременной нагрузке на расходную часть из-за значительного (+ 29,8%) увеличения размера уровня минимальной зарплаты в 2021 году, роста стоимости энергоносителей.

Городские власти Вознесенская призывают оставить поступления акциза в местный бюджет и тем самым сохранить надежный источник финансирования программ и содержания объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Ассоциация городов Украины на прошлой неделе также опубликовала открытое обращение к Президенту и Парламенту с призывом сохранить за общинами поступления с акциза на топливо.

Ведь местный акциз с топлива — это существенный финансовый ресурс на развитие: социальная инфраструктура, местные дороги, образовательные и медицинские учреждения, спортивные и детские площадки.

— Отмена местного акциза на топливо приведет к критическим социальным последствиям для населения Украины. Общины потеряют надежный источник поступлений в местные бюджеты во времена экономического кризиса, вызванного пандемией и, как результат, возможность содержать учреждения образования и здравоохранения; финансировать зарплаты учителей, воспитателей, врачей, осуществлять закупки медикаментов и медицинского оборудования, необходимых сегодня для помощи больным COVID-19. Ведь для многих общин акциз с топлива приносит до 50% доходов в местные бюджета, — подчеркивают в Николаевском региональном отделении Ассоциации городов Украины.

Напомним, в Николаевской областной государственной администрации прогнозируют, что доходы бюджета области в 2021 году составят 2 миллиарда 700 миллионов 505 тысяч гривен.