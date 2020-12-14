Апелляционный суд Киева отклонил жалобу водителя проекта журналистских расследований «Схемы» Бориса Мазура, чьи персональные данные обнародовал Андрей Портнов, бывший заместитель главы президентской администрации осужденного за госизмену Виктора Януковича.
Решение в пользу Портнова вынесла коллегия судей в составе Анны Крыжановской, Максима Онищука и Виктории Шебуевой 14 декабря, передает «Радио Свобода».
Юристы «Схем» намерены обжаловать решение Апелляционного суда в Кассационном гражданском суде в составе Верховного суда, как только будет обнародована не только резолютивная, но и мотивационная часть решения.
Решение суда первой инстанции уже вступило в силу, а значит истец должен выплатить ответчику 52 тысячи гривень его трат на юридическое обслуживание. «Схемы» будут настаивать, чтобы выполнение решения было приостановлено на время рассмотрения кассационной жалобы.
— Суд создает опасную практику, по которой может быть распространена персональная информация любого лица как способ защиты своих прав, хотя закон говорит, что такое распространение незаконно, и оно разрешается только в исключительных случаях. Теперь на основе этого решения любое лицо может распространять персональные данные лица, и считать, что такой способ защиты является законным и соответствует принципам соразмерности и разумности, — пояснила позицию истца адвокат Оксана Максименюк, руководитель юридического направления Института развития региональной прессы.
1 ноября 2019 года Андрей Портнов опубликовал в своем Telegram-канале персональные данные водителей съемочной группы «Схем», которые помогали журналисту Михаилу Ткачу в работе над сюжета о связях бывшего соратника Януковича с нынешним политическим руководством страны.
Среди прочего Андрей Портнов обнародовал паспортные данные и домашние адреса водителей, номера автомобилей и данные, которые свидетельствуют о слежке за ними. Портнов также угрожал редакции «Схем» публикацией «личной и персональной информации», «анализом личной жизни» и «ненавязчивым сопровождением в темное время суток».
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Апелляционный суд Киева отклонил жалобу водителя проекта журналистских расследований «Схемы» Бориса Мазура, чьи персональные данные обнародовал Андрей Портнов, бывший заместитель главы президентской администрации осужденного за госизмену Виктора Януковича.
Решение в пользу Портнова вынесла коллегия судей в составе Анны Крыжановской, Максима Онищука и Виктории Шебуевой 14 декабря, передает «Радио Свобода».
Юристы «Схем» намерены обжаловать решение Апелляционного суда в Кассационном гражданском суде в составе Верховного суда, как только будет обнародована не только резолютивная, но и мотивационная часть решения.
Решение суда первой инстанции уже вступило в силу, а значит истец должен выплатить ответчику 52 тысячи гривень его трат на юридическое обслуживание. «Схемы» будут настаивать, чтобы выполнение решения было приостановлено на время рассмотрения кассационной жалобы.
— Суд создает опасную практику, по которой может быть распространена персональная информация любого лица как способ защиты своих прав, хотя закон говорит, что такое распространение незаконно, и оно разрешается только в исключительных случаях. Теперь на основе этого решения любое лицо может распространять персональные данные лица, и считать, что такой способ защиты является законным и соответствует принципам соразмерности и разумности, — пояснила позицию истца адвокат Оксана Максименюк, руководитель юридического направления Института развития региональной прессы.
1 ноября 2019 года Андрей Портнов опубликовал в своем Telegram-канале персональные данные водителей съемочной группы «Схем», которые помогали журналисту Михаилу Ткачу в работе над сюжета о связях бывшего соратника Януковича с нынешним политическим руководством страны.
Среди прочего Андрей Портнов обнародовал паспортные данные и домашние адреса водителей, номера автомобилей и данные, которые свидетельствуют о слежке за ними. Портнов также угрожал редакции «Схем» публикацией «личной и персональной информации», «анализом личной жизни» и «ненавязчивым сопровождением в темное время суток».