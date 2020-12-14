Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах. В общем по состоянию на сейчас Байден имеет 240 голосов выборщиков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Кандидат от Демократической партии получил поддержку выборщиков Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады, Пенсильвании и Висконсина. В этих штатах команда действующего президента США Дональда Трампа пыталась оспорить результаты голосования.

Отметим, для победы на выборах президента США кандидату необходимо 270 голосов выборщиков. Голосование выборщиков в американских штатах продолжается. Трамп сейчас имеет 191 голос.

Напомним, известный американский журнал Time сообщил, что в этом году в категории победили избранные президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.