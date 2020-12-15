В понедельник, 14 декабря, в ходе заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета депутаты подержали пункт о возможности проводить закрытые заседания комиссий в соответствующем положении о работе депутатских комиссий.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Ни один депутат не вынес данный пункт на обсуждение.

— При необходимости постоянная комиссия может принять решение о проведении закрытого заседания. Закрытые заседания постоянных комиссий проводятся с целью и дальше по тексту. У кого есть предложения? Нет предложений, - сформулировал предложение депутат от «Слуги народа» Иван Кухта.

Решение было принято единогласно. В состав временной комиссии входят: Сергей Майборода (ОПЗЖ), Игорь Кич (Слуга народа), Владимир Фроленко (ОПЗЖ), Денис Андреев (Европейская солидарность), Андрей Волков (Пропозиція), Надежда Иванова (Наш край), Иван Кухта (Слуга народа), Александр Плиткин (За Майбутнє), Михаил Талпа (Европейская солидарность), Алла Ряжских (Европейская солидарность).

Отметим, что подобный пункт в регламенте приняла и прошлая каденция областного совета.

Законом «О местном самоуправлении в Украине» определено, что местное самоуправление в Украине осуществляется, в частности, на принципах гласности. Статья 47 закона не предусматривает возможность првоедения заседаний постоянных депутатских комиссий в закрытом режиме. В статье 48 закона говорится, что, как правило, в закрытом режиме проходят заседания временных контрольных комиссий совета.

На незаконность такого пункта в регламенте обратил внимание главный редактор НикВести Олег Деренюга в своем Телеграм-канале. Он отметил, что проект положения о депутатских комиссиях, разработанный ГО «Інститут політичної освіти» и рекоммендованый местным советам, указывает, что «заседаняи комиссия являются открытым и гласными, никакому человеку не может быть отказано в праве присутствовать на ее заседании. Проведение закрытых заседаний запрещено».

Эксперт ГО «Інститут політичної освіти» Александр Солонтай в комментарии НикВести сообщил, что согласованная депутатами норма о закрытости комиссий является незаконной.

— Такая норма противоречит законам, комиссии могут быть только открытыми, - сказал Александр Солонтай.

До этого депутаты Николаевского облсовета предложили усилить роль профильных комиссий, но изменений в регламент не поддержали.