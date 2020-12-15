Оппозиционный российский политик Алексей Навальный уверен, что покушение на него, устроенное сотрудниками ФСБ, было санкционировано президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Алексей Навальный заявил в эфире радиостанции Эхо Москвы.

— У меня нет ни малейших сомнений, что Путин управляет этой ситуацией. Мы здесь видим операцию длиной почти 4 года, в которой задействованы десятки людей, в том числе несколько генералов ФСБ, — заявил Алексей Навальный.

Детали: По мнению Навального, это была запланированная и четкая операция, которую ФСБ осуществляло именно как государственную задачу.

Он отметил, что «директор ФСБ Александр Бортников никогда бы не сделал это без приказа Путина, потому что это настоящий террористический акт по Уголовному кодексу». Власти России ранее неоднократно отрицали причастность к покушению на Навального, а также ставили под сомнение сам факт отравления политика.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали. Он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу заявила об отравлении политика и предположила, что ему могли что-то подмешать в чай, который он пил в аэропорту перед вылетом. Российские врачи не подтверждали версии об отравлении.

Утром 21 августа по Омску, где в больнице в коме находился Навальный, прилетел самолет немецкой некоммерческой организации Cinema for Peace Foundation с врачами на борту. Она накануне согласилась организовать перевозку политика в немецкую больницу.

К вечеру 21 августа после консультации с немецкими врачами российские врачи разрешили транспортировку Алексея Навального самолетом из Омска в Берлин.

Берлинская клиника «Шарите», где на лечении находится российский оппозиционер Алексей Навальный, заявила, что политика отравили.

Министерство внутренних дел Российской Федерации начало проверку после госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального. Следователи уже успели отследить его маршрут, изъяли записи камер видеонаблюдения и вероятные вещдоки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального фальсификацией.

Ранее Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в инциденте с отравлением оппозиционера Алексея Навального нет никакого криминала.

4 сентября стало изветсно, что следы боевого вещества «Новичок» нашли не только в организме отравленного Алексея Навального, но и на его вещах, в частности, в бутылке с водой. Однако нет подтверждений тому, что яд попал в организм политика именно с этой водой.

Позже, 10 сентября российский политик Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в берлинской клинике «Шарите».

14 сентября лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервным агентом из группы «Новичок».