В проекте регламента Николаевского областного совета 8 созыва в разделе №3 «Депутатская этика и дисциплина» статьей 3,8 предусмотрели «наказание» депутатов лишением права голоса за нарушение депутатской этики и препятствование проведению сессии, а также за «нарушение правил работы, установленных настоящим Регламентом».

Проект регламента имеется в распоряжении НикВести.

В указанной статье сказано, что депутата лишить права голоса на сессии может постоянная депутатская комиссия по вопросам законности, депутатской деятельности, антикоррупционной и регуляторной политики, связей с органами местного самоуправления и средствами массовой информации.

— Каждый случай грубого нарушения депутатом областного совета депутатской этики, дисциплины во время пленарного заседания, или заседания постоянной комиссии, в том числе попытки препятствовать проведению пленарного заседания, заседания постоянной комиссии, нарушение правил работы, установленных настоящим Регламентом, рассматривается постоянной комиссией по вопросам законности, депутатской деятельности, антикоррупционной и регуляторной политики, связей с органами местного самоуправления и средствами массовой информации. По результатам рассмотрения соответствующая постоянная комиссия может принять решение об участии депутата областного совета в следующем пленарном заседании сессии областного совета без права голоса. Такое решение доводится до сведения депутата и председателя областного совета председателем соответствующей постоянной комиссии областного совета с помощью телефонной связи и / или электронной почты и / или sms-сообщения и / или с помощью мессенджеров (viber, telegram, whatsapp и т.д.). В таком случае электронная карточка для голосования не выдается работниками исполнительного аппарата депутату и не используется депутатом во время поименного голосования. – говорится в документе.

Также документом предусмотрели освещение в средствах массовой информации позиции облсовета относительно попытки какой-либо депутатской фракции или группы сорвать пленарное заседание сессии, покинув сессионный зал.

Речь идет о ситуации, когда демарш фракции «угрожает проведению пленарного заседания отсутствием большинства для принятия решений».

В документе уточнили, что решение обнародовать позицию облсовета в СМИ также принимает депутатская комиссия по вопросам законности.

Отметим, что в состав временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета входят: Игорь Кич («Слуга народа»), Иван Кухта («Слуга народа»), Михаил Талпа («ЕС»), Андрей Волков («Пропозиция»), Александр Плиткин («За майбутнє»), Надежда Иванова («Наш край»), Денис Андреев («ОПЗЖ»), Сергей Майборода («ОПЗЖ»).

Напомним, в ходе заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета депутаты подержали пункт о возможности проводить закрытые заседания комиссий в соответствующем положении о работе депутатских комиссий.