Об этом сообщает Hromadske.

За соответствующий законопроект проголосовали 304 депутата.

Этим проектом закона продлевают действие старого закона. Таким образом, изменилась лишь одна фраза: в статье 1 закона об особом статусе Донбасса заменили 2020 год на 2021-ый.

Заместитель председателя фракции «Слуга Народа» Александр Корниенко и депутат Андрей Костин призвали поддержать законопроект, так как он него зависит продолжение урегулирования мира на Донбассе.

Особый статус — это сокращенное название закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который Рада приняла еще в 2014 году и ежегодно продлевала, однако фактически закон никогда не действовал, потому что для этого на оккупированных территориях должны были состояться легитимные местные выборы по украинскому законодательству.

Закон определяет, что особый порядок местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях осуществляют исключительно органы местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах.

В статье 10 закона прописаны условия, без выполнения которых выборы на оккупированных территориях невозможны: