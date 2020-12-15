Канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает на возвращение к нормальной жизни к осени 2021 года. К концу лета в Германии планируют привить от коронавируса 60% людей.

Об этом Меркель заявила во время онлайн встречи с немецкими студентами, передает Spiegel.

По ее словам, ситуация с коронавирусом стабилизируется ближе к осени, тогда как зима будет сложной.

– Если у нас все получится с вакциной, то у нас будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру у нас будет более нормальная ситуация, - заявила Меркель.

Она добавила, что учебный год в 2021 году планируют начать 1 октября.

Напомним, в Германии, на фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса, с 16 декабря вводится жесткий локдаун, который продлится как минимум до 10 января.