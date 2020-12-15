Европейская комиссия представит новые правила технологических гигантов Facebook, Amazon, Google. За нарушение правил будут огромные штрафы.

Об этом сообщает DW.

Проекты «Акт о цифровых услугах» и «Акт о цифровых рынках» имеют конкретные правила, направленные на ограничение влияния глобальных интернет-компаний на рынок ЕС. Компании могут быть оштрафованы до 10% их годового оборота за нарушение правил конкуренции.

Более того, им могут полностью запретить доступ на рынок ЕС за «серьезные и неоднократные нарушения закона».

Компании должны будут информировать ЕС о любых запланированных слияниях или поглощениях. Facebook и другие компании предупредили, что ужесточение регулирования может побудить их уйти с ЕС, что может стоить рабочих мест и заблокировать доступ для пользователей из ЕС.

Ранее Национальная комиссия по информатике и правам человека Франции (CNIL) оштрафовала корпорации Google и Amazon на 100 млн евро и 35 млн евро соответственно.