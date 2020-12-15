Во вторник, 15 декабря, в ходе заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета сразу несколько депутатов озвучили предложение «упорядочить» пребывание граждан на пленарных заседаниях, чтобы избежать «коллективных блокирований работы сессии».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Изменение в проекте регламента совета первым озвучил депутат Денис Андреев, член фракции «ОПЗЖ.

— Хочу поднять вопрос относительно участия граждан, чтобы регламентировать эти вопросы. Дополнить пункт 2.1.6 словами: «На пленарных заседаниях сессии совета могут присутствовать граждане, заявки подаются не позднее суток до заседания. Количество граждан, присутствующих на заседаниях сессии совета, обусловливается исполнительным комитетом совета, исходя из вместительности зала по каждому вопросу», - предложил Денис Андреев.

Иван Кухта, член фракции «Слуга народа» объяснил, что по такому принципу сейчас работают постоянные депутатские комиссии, когда приглашенные ждут, например, в коридоре, когда работники аппарата совета позовут их на доклад или обсуждение конкретного вопроса.

Надежда Иванова, член фракции «Наш край», указала, что эта норма вводится для того, чтобы «не было произвольных и коллективных блокирований работы сессии».

— Все должно быть согласно регламента, можно будет записаться. Я тоже поддерживаю, что от коллектива может быть 1-2 представителя, а не 20-30. Их делегируют быть на сессии, - сказала Надежда Иванова.

В итоге представители аппарата совета попросили время для отработки этой нормы, чтобы ее сформулировать со всеми правками депутатов.

Отметим, что в состав временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета входят: Игорь Кич («Слуга народа»), Иван Кухта («Слуга народа»), Михаил Талпа («ЕС»), Андрей Волков («Пропозиция»), Александр Плиткин («За майбутнє»), Надежда Иванова («Наш край»), Денис Андреев («ОПЗЖ»), Сергей Майборода («ОПЗЖ»).

Ранее депутаты подержали пункт о возможности проводить закрытые заседания комиссий в соответствующем положении о работе депутатских комиссий.