Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева созывает на четверг, 17 декабря, вторую внеочередную сессию облсовета.

Соответствующее распоряжение она подписала сегодня, 15 декабря, пишут НикВести.

В частности, на сессию выносятся вопросы об утверждении Регламента Николаевского облсовета 8 созыва, о создании постоянных комиссий, об утверждении положения о постоянных комиссиях, президиума, а также условия оплаты труда чиновников облсовета.

Напомним, что в понедельник, 14 декабря, в ходе заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета депутаты поддержали пункт проекта регламента о возможности проводить закрытые заседания комиссий в соответствующем положении о работе депутатских комиссий.