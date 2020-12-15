Во вторник, 15 декабря, в ходе заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета член фракции «Европейская солидарность» Михаил Талпа предложил в разделе «Порядок проведения пленарного заседания областного совета, повестка дня» убрать формулировку, что депутатский запрос на пленарном заседании включают в повестку дня «в исключительных случаях».

Члены временной комиссии его поддержали, убрав полностью этит абзац, как спорную норму, - сообщает корреспондент НикВести.

Изначально депутат предложил сформулировать так, что остальные вопросы, внесенные депутатами с голоса на пленарном заседании, в повестку дня очередной и внеочередной сессии не включаются, кроме депутатских запросов. Ранее было указано кроме депутатских запросов в исключительных случаях.

— У меня режет «в исключительных случаях». Просто: кроме депутатских запросов, - предложил депутат. — Мы не можем ограничить право депутата вносить в повестку дня депутатский запрос. Там императивная норма, он подлежит внесению, - поддержала Виктория Москаленко, фракция «Европейская солидарность». — Так мы его и вносим, никто не против, - ответил Иван Кухта, фракция «Слуга народа». — Я не знаю, кто автор этой статьи, но понятно, что тут права депутатов абсолютно ограничиваются. В 7-й каденции каждый депутат имел право внести депутатский запрос. Все эти депутатские запросы озвучивались, а поддерживались или не поддерживаясь советом – вопрос другой. В повестку дня его нужно включать без ограничений, - продолжила Виктория Москаленко. — Депутатские запросы никто не ограничивает, все в порядке. Мы поняли и услышали, спасибо, - заявил Иван Кухта.

Отметим, что в состав временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета входят: Игорь Кич («Слуга народа»), Иван Кухта («Слуга народа»), Михаил Талпа («ЕС»), Андрей Волков («Пропозиция»), Александр Плиткин («За майбутнє»), Надежда Иванова («Наш край»), Денис Андреев («ОПЗЖ»), Сергей Майборода («ОПЗЖ»).

Ранее сообщалось, что новый регламент Николаевского облсовета разрешает депутатам давать устные запросы на сессии «только в исключительных случаях».