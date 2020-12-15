В проекте регламента Николаевского областного совета 8 созыва в разделе «Порядок проведения пленарного заседания областного совета, повестка дня» статьей 2.4.1. обозначили, что депутатский запрос на пленарном заседании включают в повестку дня «в исключительных случаях».

Проект регламента имеется в распоряжении НикВести.

Остальные вопросы, внесенные депутатами с голоса на пленарном заседании, в повестку дня очередной и внеочередной сессии не включаются.

Отметим, что законодательство не предусматривает каких-либо ограничений депутатского запроса, в том числе и разделения депутатских запросов на исключительный и обычный, рядовой случай.

Так, в Законе Украины «О статусе депутата местных советов» статья 22 четко регламентирует, что любой запрос может быть внесен в устной форме и подлежит включению в повестку дня сессии.

Также в разделе 4 Закона Украины «О статусе депутата местных советов» сказано, что никто не может ограничить полномочия депутата местного совета иначе как в случаях, предусмотренных Конституцией и законами Украины.

Примечательно, что 9 декабря, в ходе первого пленарного заседания сессии 8 созыва, Татьяна Дамченко, депутат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», с голоса озвучила 2 депутатских запроса, депутаты их приняли.

Первый запрос касался предоставления руководителям фракций проекта бюджета Николаевской области на 2021 год. Второй - перераспределения денег бюджета области текущего года.



Отметим, что в состав временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета входят: Игорь Кич («Слуга народа»), Иван Кухта («Слуга народа»), Михаил Талпа («ЕС»), Андрей Волков («Пропозиция»), Александр Плиткин («За майбутнє»), Надежда Иванова («Наш край»), Денис Андреев («ОПЗЖ»), Сергей Майборода («ОПЗЖ»).





Напомним, в ходе заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета депутаты подержали пункт о возможности проводить закрытые заседания комиссий в соответствующем положении о работе депутатских комиссий.