Сессия Запорожского областного совета, которая началась еще 11 декабря, перенесена на пятницу, 18 декабря. В здании облсовета произошла потасовка, с участием полиции.

Об этом с места события сообщил корреспондент Укринформа.

В работе первой сессии Запорожского областного совета восьмого созыва после проведения тайного голосования за главу депутатского корпуса был объявлен технический перерыв. Продолжение сессии назначили на 14:00 15 декабря.

В холле облсовета собралось большое количество правоохранителей и людей в камуфляже, в зале — 23 депутата.

— Мы не можем выйти из технического перерыва. Предлагаю перенести заседание на пятницу (18 декабря, — прим.) 14:00, — заявил глава временного президиума Алексей Холод.

Депутат Маргарита Трипольская заявила, что депутатов не пускают в зал. По ее словам, народных избранников «заблокировала» полиция.

Инцидент с участием правоохранителей произошел в коридоре, который соединяет областной совет и ОГА.

— Мы не можем попасть на сессию. Сессию ведёт «ОПЗЖ». Мы дождёмся того, что тут будет «Запорожская народная республика», — прокомментировал глава Запорожской ОГА, депутат облсовета Виталий Боговин.

После чего началась потасовка между полицией и людьми, которые называли себя ветеранами АТО. По их словам, они пришли, чтобы «не допустить прокремлевского реванша».

В результате депутаты от партии «Слуга народа» вместе с Виталием Боговиным прошли в сессионный зал, но продолжить сессию не удалось. Заседание продолжится в пятницу.

Тем временем, часть депутатов остаётся в здании облсовета. За порядком следят более 110 сотрудников полиции.

Так, в Запорожский облсовет прошли 23 депутата от «ОПЗЖ», 19 — от партии «Слуга народа», 10 — «Европейской молидарности», 9 — от партии «Еднання» Владимира Буряка, по 8 мандатов получили «Оппозиционный блок» и «За майбутне» и 7 мандатов — партия «Батькивщина». На пост главы облсовета претендуют Виталий Боговин («Слуга народа») и Геннадий Шевченко (партия «Еднання»).

Ранее сообщалось, что в Одессе депутаты облсовета устроили бунт. Депутаты от партий «Оппозиционная платформа — За жизнь», «За майбутнє» и «Партия Шария» стали блокировать трибуну.