Глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что хочет, но не имеет возможности не допускать на тендеры скандальные фильмы-монополисты, которые делают некачественные ремонты, а в случае проигрыша торгов ведут себя, как «тендерные тролли», затягивая процесс подписания договора в судах и прочих инстанциях.

Информация прозвучала в среду, 16 декабря, в ходе брифинга, передает корреспондент НикВести.

Он указал, что законодатель выборочные условия определения подрядчика считает дискриминацией.

— Нельзя, они считают это дискриминацией. Хотя я считаю, если посмотреть ту историю «троллей», которые портят и затягивают весь процесс, они могут саботировать и довести процесс до того, что мы дорогу полностью не сделаем. Эти «тролли», как вы говорите, для Службы и для меня очень плохой вариант, но не могу я, это считается дискриминацией… Не так все просто, целые комитеты работают. Есть тот же типовой договор, его разрабатывали. Не так оно, что раз, два и легко. Ставили множество строгих условий в тендерных предложениях, но нам писали, что это дискриминация. Я не вижу дискриминации, если я повышаю планку и хочу требовать определенные моменты, чтобы понимать, насколько сильная эта фирма. Например, хочу, чтобы оборот фирмы был 100 миллионов, но нет нельзя – дискриминация, - сказал Владислав Невеселый.

В ходе брифинга эта фраза прозвучала в контексте компаний «Ростдорстрой» и «Альтком», которые постоянно участвуют в одних и тех же тендерах и создают друг другу конкуренцию.

Стоит отметить, что во время своего визита в Николаев, 17 июля 2019 года, Владимир Зеленский посетил один из участков трассы Н-14, тогда ему пожаловались на две компании, которые постоянно срывают тендеры, а именно «Полтавабудцентр» бизнесмена Араика Амирханяна и «Ростдорстрой».

В ответ на это Владимир Зеленский дал поручение подчиненным сделать все возможное, чтобы эти компании более не принимали участие в тендерах и не допускались к ремонту дорог.

Несмотря на рекомендации Зеленского, николаевскя Служба автодорог собиралась отдать 7,4 миллиона компании «Альтком» за ремонт трассы Н-11