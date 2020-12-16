Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил сомнение в эффективности ношения защитной маски. Он также заявил, что прививаться от COVID-19 не будет.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Band.
По его словам, прививки должны делать только те, кто хочет.
– Я не буду прививаться, и точка. Моя жизнь в опасности? Это моя проблема, - отметил он.
В Бразилии 6,97 млн случаев заражения коронавирусом. За вчера заразились еще 42 тысячи человек.
Напомним, ранее соцсети Twitter и Facebook удалили страницы президента Жаира Болсонару и 16 его сторонников, которых заподозрили в распространении лживых новостей.
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Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил сомнение в эффективности ношения защитной маски. Он также заявил, что прививаться от COVID-19 не будет.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Band.
По его словам, прививки должны делать только те, кто хочет.
– Я не буду прививаться, и точка. Моя жизнь в опасности? Это моя проблема, - отметил он.
В Бразилии 6,97 млн случаев заражения коронавирусом. За вчера заразились еще 42 тысячи человек.
Напомним, ранее соцсети Twitter и Facebook удалили страницы президента Жаира Болсонару и 16 его сторонников, которых заподозрили в распространении лживых новостей.