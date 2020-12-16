Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил сомнение в эффективности ношения защитной маски. Он также заявил, что прививаться от COVID-19 не будет.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Band.

По его словам, прививки должны делать только те, кто хочет.

– Я не буду прививаться, и точка. Моя жизнь в опасности? Это моя проблема, - отметил он.

В Бразилии 6,97 млн случаев заражения коронавирусом. За вчера заразились еще 42 тысячи человек.

Напомним, ранее соцсети Twitter и Facebook удалили страницы президента Жаира Болсонару и 16 его сторонников, которых заподозрили в распространении лживых новостей.