Европейская комиссия включила в список ресурсов, способствующих распространению пиратского контента, российскую социальную сеть «ВКонтакте». Также в списке оказался мессенджер Telegram.

Об этом говорится в соответствующем документе Европейской комиссии - «Списке наблюдения за подделками и пиратством».

В частности, в отношении российской сети «ВКонтакте» там сказано: «Правообладатели сообщают, что пользователи VK.com могут иметь несанкционированный доступ к фильмам и телевизионным шоу, в том числе с помощью встроенных видеопроигрывателей, а также книг, в том числе учебников». Также отмечено, что в группах пользователи могут делиться, загружать и скачивать контент. «ВКонтакте» отмечали, что ведут борьбу с пиратским контентом.

Относительно сети Telegram, зарегистрированной в Великобритании с операционным центром в Объединенных Арабских Эмиратах, в Еврокомиссии отмечают: «Telegram включен в этот список наблюдения, поскольку заинтересованные стороны сообщают о недостаточной реакции Telegram на сообщения о нарушениях».

Кроме обмена сообщениями, в Telegram есть публичные каналы, где можно обмениваться пиратским контентом. Хотя указано, что Telegram заявлял об удалении в последнее время неразрешенного контента в течение суток, а также о борьбе с другими видами неприемлемого контента - например, в отношении террористической пропаганды и жестокого обращения с детьми.

Ранее сообщалось, что украинских пользователей российской социальной сети «ВКонтакте» возьмут на учет полиции.