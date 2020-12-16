Начальник Службы автомобильных дорог Николаевской области Владислав Невеселый надеется, что на дороги области в 2021 году дадут более 3 миллиардов гривен, точной цифрой он не владеет, но она гарантировано будет больше показателя 2020 года.

Информация прозвучала в среду, 16 декабря, в ходе брифинга, передает корреспондент НикВести.

При этом он указал, что областная Служба автодорог готовит проекты по ремонту и строительству дорог на 20 миллиардов гривен.

— Проекты, которые сейчас делаю, они, наверное, на 20 миллиардов, это реально очень большая сумма. Ранее нам говорили, что дадут в 2 раза больше. Мы понимаем, что это бюджет, как бюджет примут. То, что на нас не будут смотреть, как на последнюю очередь, это точно. Наша скорость и динамика отличная. Мы показали, что мы можем работать, что нам можно доверять, что можно нашей области давать ресурсы. Это будет точно большая сумма, чем которую нам дали. Точно не могу сказать сколько. Однозначно больше, чем мы освоили в этом году, а это 3 миллиарда и чуть-чуть, - сказал он.

Далее он указал, что ни один из проектантов не идет в графике – все работают с опережением в 2-3 раза.

— У нас проектируется дорога Р-81 (соединяет Херсон и Казанковский район – прим.). Херсон – красивая дорога с разметкой и знаками, а в Николаевской области начинаются «кратеры», даже нет покрытия. Я сразу взялся за эту дорогу, хочу ее однозначно сделать. Не хочу, чтобы въезд в область у людей вызывал шок. Эту дорогу сейчас проектируем, будем полностью ремонтировать до Казанки… Сейчас проектируем Новый Буг – Еланец – Вознесенск – Веселиново - Одесса. Эта дорога будет полностью в бетоне. Практически, уже входим в экспертизу, думаю, что до конца года справимся с задачей, - пояснил он.

Ранее Владислав Невеселый заявил о планах передать на баланс Николаева дороги государственного значения, проходящие через город, после строительства объездной дороги.