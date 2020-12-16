Верховная Рада приняла закон, которым снимается возрастное ограничение в 65 лет для работы на государственной службе.
Об этом сообщает Украинская правда.
За принятие законопроекта №4096 проголосовали 300 нардепов.
Согласно изменениям из закона «О государственной службе» исключена норма о том, что на госслужбе не может работать человек, достигший 65-летнего возраста.
В связи с потребностями службы государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия.
Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимается субъектом назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.
Согласно внесенной во время заседания правкой, закон распространяется и на служащих местного самоуправления.
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Верховная Рада приняла закон, которым снимается возрастное ограничение в 65 лет для работы на государственной службе.
Об этом сообщает Украинская правда.
За принятие законопроекта №4096 проголосовали 300 нардепов.
Согласно изменениям из закона «О государственной службе» исключена норма о том, что на госслужбе не может работать человек, достигший 65-летнего возраста.
В связи с потребностями службы государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия.
Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимается субъектом назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.
Согласно внесенной во время заседания правкой, закон распространяется и на служащих местного самоуправления.