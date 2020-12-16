Глава Службы автомобильных дорог Николаевской области Владислав Невеселый заверил, что компания «Альтком» за свой счет восстановит продавленный автотранспортом участок дороги от Баштанки до Нового Буга на трассе Н-11.

Информация прозвучала в среду, 16 декабря, в ходе брифинга, передает корреспондент НикВести.

Журналисты указали, что дорога на данном участке «плывет», появилась колея, на это Владислав Невеселый сказал, что «когда первый раз приехал, то был очень удивлен ситуации по данному направлению».

— Пока погода позволяет, они будут работать. Мы не дадим им возможность переделывать, когда будет непогода, чтобы лишь бы переделать и показать всем, какие они молодцы… По возможности рабочие вышли, не буду сейчас говорить, на каком они сейчас километре, но определенное количество километров они уже убрали. Полностью весь ремонт за свой счет. Выехала комиссия, они зафиксировали с нашей лабораторией ту колею, взяли пробы. Изучили углубления, которые есть, насколько это критично. Дальше вызывается подрядчик, мы с ними подписываем соглашение, он может согласиться, а может и не согласиться. Честно скажу, что я рад, мы с ними пошли на нормальный диалог, ведь некоторые подрядчики становятся в позу, начинают судиться. Они же пошли на нормальный диалог, с этим согласились, исправляют нарушения, - рассказал Владислав Невеселый.

— Самое неприятное, что продавлена именно правая сторона, та сторона, которая самая нагруженная идет, - добавил он.