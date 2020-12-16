До конца года в больницах Николаевской области, где лечат пациентов с COVID-19, оборудуют 1312 кислородных точек и заработают 775 кислородных концентраторов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
По словам губернатора, это повысит обеспеченность коечного фонда кислородом до 95%.
Помимо этого, городским больницам из резервного фонда будет выделено 10 концентраторов.
– В городе Николаеве очень сложная ситуация с COVID-19. Почти все койко-места заняты. Городской голова Александр Сенкевич обратился ко мне с просьбой помочь. Конечно, я не отказал, - написал Виталий Ким.
Напомним, в городских больницах Николаева, предназначенных для лечения больных COVID-19, до конца года оборудуют дополнительные точки подачи кислорода. Всего, кислородом будут обеспечены 80% коек.
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До конца года в больницах Николаевской области, где лечат пациентов с COVID-19, оборудуют 1312 кислородных точек и заработают 775 кислородных концентраторов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
По словам губернатора, это повысит обеспеченность коечного фонда кислородом до 95%.
Помимо этого, городским больницам из резервного фонда будет выделено 10 концентраторов.
– В городе Николаеве очень сложная ситуация с COVID-19. Почти все койко-места заняты. Городской голова Александр Сенкевич обратился ко мне с просьбой помочь. Конечно, я не отказал, - написал Виталий Ким.
Напомним, в городских больницах Николаева, предназначенных для лечения больных COVID-19, до конца года оборудуют дополнительные точки подачи кислорода. Всего, кислородом будут обеспечены 80% коек.