До конца года в больницах Николаевской области, где лечат пациентов с COVID-19, оборудуют 1312 кислородных точек и заработают 775 кислородных концентраторов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По словам губернатора, это повысит обеспеченность коечного фонда кислородом до 95%.

Помимо этого, городским больницам из резервного фонда будет выделено 10 концентраторов.

– В городе Николаеве очень сложная ситуация с COVID-19. Почти все койко-места заняты. Городской голова Александр Сенкевич обратился ко мне с просьбой помочь. Конечно, я не отказал, - написал Виталий Ким.

Напомним, в городских больницах Николаева, предназначенных для лечения больных COVID-19, до конца года оборудуют дополнительные точки подачи кислорода. Всего, кислородом будут обеспечены 80% коек.