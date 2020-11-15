В городских больницах Николаева, предназначенных для лечения больных COVID-19, до конца года оборудуют дополнительные точки подачи кислорода. Всего, кислородом будут обеспечены 80% коек.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» рассказал начальница Управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай.

По ее словам, сегодня доступ к кислороду имеют 33% от общего числа коек для лечения больных коронавирусом.

— До конца года мы должны 80% коек, которые развернуты в учреждениях здравоохранения города, оборудовать кислородом. Сейчас у нас этот процент составляет — 33%. Нам выделило государство средства на приобретение кислородных концентраторов на роддом №1 и городскую больницу №5. До конца следующей недели они будут доставлены, — рассказала Ирина Шамрай.

Ирина Шамрай отметила, что Кабинет министров также выделил средства на проведение кислорода в городской роддом №1, для оборудования дополнительных точек в городских больницах №3 и №5

Она также пояснила, что изначально в горздраве не предполагали такого стремительного роста заболеваемости COVID-19, поэтому на первом этапе кислородом были обеспечены 50 коек в городской больнице №3. Считалось, что этого будет достаточно.

— Сегодня есть вопрос по обеспечению кислородом, потому что мы так быстро открывали наши госпитали. У нас была подготовлена только городская больница №3. С начала года там было оборудовано 50 коек кислородом. Тогда было абсолютно спокойно, мы не думали, что будет все это такими темпами развиваться, — заявила Ирина Шамрай.

Ирина Шамрай поблагодарила компанию «Нибулон» за помощь в оснащении кислородом детской больницы №2. Кроме того, благодаря компании в городской больнице №1 будет оборудовано 150 точек кислорода.

— Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить «Нибулон» и Алексея Вадатурского лично за ту помощь, которую он оказывает. Сегодня он полностью взял под свое кураторство детскую больницу №2, до конца следующей недели там будет оборудовано 38 кислородных точек, работы сегодня уже заканчиваются и практически уже выполнены требования к детской больнице. До 15 декабря будет оборудовано 150 точек кислорода по городской больнице №1, что составит 100% коек. Мы очень благодарны, они («Нибулон», — прим.) очень быстро реагируют и быстро ведут работы, — подчеркнула Ирина Шамрай.

Ранее сообщалось, что с начала 2020 года в Николаевской области больницы закупили через Prozorro медицинского кислорода на 3,1 миллион гривен.