В Николаевской области полиция разыскивает мужчину, который ушел из дома месяц назад.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Николаевским отделением полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается житель села Степовое Максименко Николай Ильич 1957 года рождения.
Известно, что 19 ноября мужчина ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170-172 см, плотного телосложения, волосы короткие седые, глаза темные.
— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, полезную информацию сообщить в Николаевское районного отделение полиции по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164, или по телефонам: (0512) 48-05-02, (073) 321-88-05, 063-569-72-53, 063-909-22-71, 102.
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В Николаевской области полиция разыскивает мужчину, который ушел из дома месяц назад.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Николаевским отделением полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается житель села Степовое Максименко Николай Ильич 1957 года рождения.
Известно, что 19 ноября мужчина ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170-172 см, плотного телосложения, волосы короткие седые, глаза темные.
— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, полезную информацию сообщить в Николаевское районного отделение полиции по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164, или по телефонам: (0512) 48-05-02, (073) 321-88-05, 063-569-72-53, 063-909-22-71, 102.