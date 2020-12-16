В Николаевской области полиция разыскивает мужчину, который ушел из дома месяц назад.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Николаевским отделением полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается житель села Степовое Максименко Николай Ильич 1957 года рождения.

Известно, что 19 ноября мужчина ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170-172 см, плотного телосложения, волосы короткие седые, глаза темные.